Mondragone, droga nascosta negli slip: 23enne arrestato lungo la Domiziana

Aveva tentato di eludere i controlli nascondendo la droga negli slip, ma il suo piano è fallito. Un 23enne di origine nigeriana è stato arrestato dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone nel corso di un servizio mirato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Fermato durante un controllo alla circolazione

L’intervento è avvenuto nella serata di martedì 6 gennaio 2026 lungo la via Domiziana, all’altezza della rotatoria per lo svincolo della località Pescopagano. I militari dell’Arma hanno fermato una Fiat 500 condotta dal giovane, residente a Castel Volturno, regolarmente presente sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine.

Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno rinvenuto sostanza stupefacente occultata nelle tasche e nella biancheria intima. In particolare, sono stati sequestrati una bustina di marijuana e cinque involucri termosaldati di cocaina.

Sequestrati soldi e cellulare

Nel corso del controllo sono stati inoltre sequestrati uno smartphone di ultima generazione e 185 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Droga, denaro e telefono sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Informata dell’accaduto, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per il giovane la misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.