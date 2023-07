Si è accasciato al suolo in preda a un malore, sotto il sole cocente. Si chiama Mario Sorrentino, 78 anni, l’uomo morto questa mattina in via Alemanno, a Mondragone.

Mondragone, malore killer: Mario muore mentre aggiusta un cancello

Secondo quanto spiega Casertace.net, Mario stava riparando il cancello di ingresso del suo condominio, intorno alle 12 e 30, quando si sarebbe sentito male. Il 78enne si è accasciato al suolo chiedendo aiuto.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi che giunti sul posto non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Municipale ed una della Guardia di Finanza. Purtroppo il cuore di Mario aveva già smesso di battere. A ucciderlo, probabilmente, un infarto, complici le alte temperature di questi giorni.