E’ un bilancio drammatico quello che si registra sulla spiagge del litorale domizio nel primo weekend di luglio. Le temperature estreme hanno fatto impennare il numero di chiamate al 118. Una donna di Secondigliano, zona Scampia, è morta stroncata da un malore su una spiaggia di Mondragone mentre altre due sono state salvate in extremis.

Mondragone, caldo killer: morta donna di Secondigliano

Secondo quanto riporta Edizione Caserta, la vittima, una donna di 67 anni, F.P. (le sue iniziali), era a Mondragone, lo scorso 2 luglio, in via Domiziana, in vacanza con la famiglia. Giunti in camper sul litorale, il gruppo di napoletani stava trascorrendo un momento di relax in una delle giornate più afose dell’anno quando la 67enne si sarebbe sentita male. Immediatamente sono scattati i soccorsi, ma per lei non c’è stato niente da fare. Ad ucciderla un improvviso arresto cardiocircolatorio, probabilmente determinato dalle alte temperature di queste ore.

Due giovani salvati in extremis

Il bilancio conta anche due malori. Durante un servizio lungo la costa i sanitari del 118 sono intervenuti sul lido Patrizia per soccorrere e salvare in extremis un ragazzo di 20 anni originario di Caserta colto da una crisi respiratoria, successivamente trasportato al pronto soccorso. Altro salvataggio quello avvenuto ieri, 3 luglio, sempre a Mondragone: un uomo è stato colto da un malore in acqua. E’ stato trascinato a riva e salvato in extremis da un infermiere libero dal servizio. Dopo il massaggio cardiaco, è stato condotto in ospedale per accertamenti.