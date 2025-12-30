Mondragone, 16enne morto dopo incidente: 47enne a processo per omicidio volontario

Dovrà rispondere di omicidio volontario il 47enne accusato della morte di Luigi Daniele Petrella, il ragazzo di 16 anni deceduto dopo un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 27 giugno a Mondragone, in provincia di Caserta. L’uomo era alla guida di una Fiat Punto che avrebbe urtato lo scooter del giovane, provocandone una violenta caduta sull’asfalto.
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il conducente dell’auto non si fermò a prestare soccorso, allontanandosi dal luogo dell’impatto. Luigi Daniele Petrella fu trasportato d’urgenza al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, dove è morto nel corso della notte a causa delle gravi ferite riportate.
Il processo al via il 10 febbraio 2026
Il processo inizierà il 10 febbraio 2026 davanti alla prima sezione penale della Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere. I genitori della vittima si costituiranno parte civile: a rappresentarli sarà un collegio difensivo composto dagli avvocati Filippo Romano, Mario Daniele Marotta e Sergio Pisani.
Fin dalle prime ore successive all’incidente, i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone avevano ipotizzato il coinvolgimento di un’autovettura nella morte del giovane, avviando le indagini che hanno portato al rinvio a giudizio del 47enne.