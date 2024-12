Momenti di tensione a Caivano, protesta contro abbattimenti

Momenti di tensione a Caivano nel pomeriggio di oggi all’arrivo del ministro Piantedosi per un comitato per l’ordine e la sicurezza che si tiene in città. Una donna al volante di una Wolkswagen ha tentato di forzare il cordone delle forze dell’ordine che stava controllando la protesta di una decina di manifestanti, in piazza contro gli abbattimenti di alcune case giudicate abusive in programma la prossima settimana nel Comune alle porte di Napoli.

Un agente di polizia è prontamente intervenuto incuneandosi nell’abitacolo attraverso il finestrino bloccando la donna e facendola uscire dall’auto. Nessuno ha riportato ferite ma la tensione era alle stelle. La signora ha continuato la sua protesta. Nel mentre al Comune era in corso il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza presieduto dal ministro Matteo Piantedosi.

Oltre la signora erano presenti anche altri manifestanti contro l’abbattimento di case abusive.