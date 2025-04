Moda, tradizione e territorio, questa la missione di Aint Eija: brand di moda di due giovani giuglianesi approda al Senato

Valorizzare il Made in Italy del comparto della moda, attraverso progetti innovativi che strizzano l’occhio alla tradizione favorendo i giovani. Questo il tema dell’incontro di questa mattina presso la Sala Isma del Senato della Repubblica a Roma alla presenza di relatori quali I docenti delle università Vanvitelli di Napoli, La Sapienza di Roma e il Politecnico di Milano, hanno portato la propria esperienza ed esortato a continuare sulla strada della qualità e della produzione locale come salvaguardia del territorio e della tradizione del Made in Italy.

Si è partito dal brand di due giovani ragazze giuglianesi: Asia Di Nardo e Biancamaria Niola, rispettivamente fashion designer e direttore marketing del loro brand Aint Eija.

La moda oltre gli orpelli, ma simbolo di identità e femminilità. Questo lo spirito che guida il progetto delle due giovani imprenditrici e creative. La campagna promozionale della nuova collezione è stata scattata interamente a Giugliano grazie ad un giovane fotografo del territorio che oggi collabora con grandi brand internazionali come Dolce e Gabbana.

“Creare opportunità e dare dignità alla creatività è una missione dalla quale non possiamo esimerci e le istituiscono devono sostenere idee e progetti”. Questo il monito del Senatore Gianluca Cantalamessa che ha promosso l’iniziativa.

Presenti in sala anche una rappresentanza dell’Istituto Guglielmo Marconi di Giugliano del settore artigianato e moda che ha accolto le esperienze del tavolo come una vera e propria lezione motivazionale.