Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano fa tappa a Giugliano. Stamattina, infatti, l’inquilino del dicastero di via del Collegio Romano si è diretto verso la tomba del Cerbero, scoperta lo scorso mese di ottobre nella zona di Varcaturo e chiamata così per la raffigurazione del cane a tre teste che spicca tra gli affreschi romani.

Ministro Sangiuliano in visita a Giugliano, tappa alla tomba del Cerbero

Ad accogliere Sangiuliano nell’area archeologica i rappresentati della Sovrintendenza archeologica delle Belle Arti dell’Area Metropolitana di Napoli, il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi e i parlamentari Mariolina Castellone e Michele Schiano. Intorno alla prima tomba monumentale, riportata alla luce in ottime condizioni e risalente a circa 2.000 anni fa, sono state già ritrovate altre otto tombe che insieme costituirebbero una necropoli di epoca romana.

“Giugliano è un territorio pieno di ricchezze e questo ritrovamento ne è la prova – ha detto il ministro della Cultura -. In futuro dobbiamo lavorare per una svolta turistica perché i viaggiatori non si accontentano solo della zona balneare ma aumenta sempre di più l’interesse per i siti storici e archeologici”. Rispondendo a una domanda di Teleclubitalia sulla possibilità di riqualificare il Parco Archeologico di Liternum, il cui nome deriva dalla colonia fondata da Scipione L’Africano e che attualmente versa in condizioni di degrado, Sangiuliano ha risposto che “anche lì va fatto di più. Passo dopo passo, puntiamo a creare un percorso turistico e archeologico”.

La visita all’Annunziata

La visita del ministro della Cultura è proseguita anche nel centro storico della terza città della Campania. L’inquilino del dicastero di via del Collegio Romano ha raggiunto il Santuario dell’Annunziata, bene di proprietà di Asl Napoli 2 nord, riconosciuto insieme al maestoso Campanile come “monumenti di interesse storico e artistico” proprio dal Ministero della Cultura.

A margine dell’incontro, Sangiuliano ha annunciato che tra due settimane si terrà un tavolo per discutere insieme al primo cittadino di Giugliano, Nicola Pirozzi, il Sovrintendente archeologico delle Belle Arti dell’Area Metropolitana di Napoli, Mariano Nuzzo e la senatrice Mariolina Castellone, di come valorizzare la chiesa di Corso Campano e dell’obiettivo di trovare finanziamenti destinati alla sua ristrutturazione. Da tempo, infatti, si parla della necessità di liberare il cassettonato dai ponteggi installati vent’anni fa per proteggerlo dopo i crolli registrati all’interno del Santuario.

“Ho preso degli impegni che rispetterò – ha dichiarato l’esponente del Governo – Conosco il valore di questa città. Attendo un crono-programma appena sarà pronto il progetto. Una volta al mese verrò per accertarmi di cosa si è fatto e di cosa si sta facendo. Questo Santuario deve essere una perla del territorio“.