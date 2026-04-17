Lavori Santuario Annunziata, ex ministro in visita a Giugliano: “Da completare entro giugno”

Sopralluogo questa mattina al Santuario dell’Annunziata di Giugliano da parte dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, oggi consigliere regionale, insieme al deputato di Fratelli d’Italia Michele Schiano di Visconti e al consigliere comunale di opposizione Francesco Iovinella.

La delegazione ha verificato da vicino lo stato dei lavori in corso nel complesso religioso, oggetto di un importante intervento di riqualificazione finanziato con circa 2 milioni di euro stanziati lo scorso anno. Il cantiere procede secondo il cronoprogramma e, salvo imprevisti, la conclusione degli interventi è prevista entro il mese di giugno. Parallelamente, è in corso un’interlocuzione con la Soprintendenza per valutare il mantenimento delle autorizzazioni necessarie, anche in vista dei festeggiamenti in onore della Madonna della Pace, compatrona della città.