Madonna della Pace, festeggiamenti e lavori al Santuario dell’Annunziata

Lavori in corso al Santuario dell’Annunziata per restituire splendore a un luogo simbolo della storia e della devozione cittadina. Ma mentre il cantiere va avanti, cresce l’attesa e anche qualche interrogativo su come si svolgeranno le imminenti celebrazioni in onore della Madonna della Pace. I festeggiamenti, non si fermano: in queste ore è in corso un confronto tra il Santuario e la Soprintendenza per definire i dettagli organizzativi.

Al momento il Santuario di mattina resta chiuso per lavori e riapre alle 17.00. Sarà così anche nel corso dell’ottavario fatta eccezione per i giorni di processione.