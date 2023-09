Il giornalista e direttore di Calvizzano web, Domenico Rosiello, festeggia oggi 70 anni. Figlio dell’area Nord di Napoli, è da sempre in prima linea contro il malaffare e la corruzione politica.

Mimmo Rosiello compie 70 anni: una vita spesa per il territorio e il giornalismo

Iscritto all’albo dei giornalisti dal 1992, in oltre 30 anni di attività giornalistica ha raccontato un territorio difficile, quello dell’area Nord, attraverso reportage, inchieste e approfondimenti. Le minacce e i tentativi di aggressioni di cui è stato vittima in questi anni non lo hanno mai scoraggiato, anzi: hanno rappresentato quel “valido motivo” per continuare a svolgere il proprio mestiere, nonostante le difficoltà. A dimostrazione di come un’informazione autentica, libera, sia necessaria in territori complessi, come quelli delle periferie.

Al giornalista Domenico Rosiello, la redazione di Teleclubitalia augura buon compleanno e di continuare a lavorare nell’interesse del territorio.