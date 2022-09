Scene da film d’azione questa mattina a Milano dove i Carabinieri della compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile hanno fermato tre romeni che viaggiavano a bordo di una Bmw Station Wagon grigia.

Inseguimento nel cuore di Milano, Carabinieri fermano 3 stranieri

A bordo dell’auto tedesca c’erano quattro malviventi che per evitare il controllo dei militari dell’Arma hanno ingranato la marcia e sono fuggiti a tutta velocità per le vie cittadine fino ad arrivare in un tunnel nei pressi della sede della società calcio Milan. A quel punto il conducente dell’auto, dopo aver speronato le auto di alcuni cittadini, ha perso il controllo e si è ribaltato.

Dopo l’incidente, i 4 occupanti hanno tentato una fuga a piedi in diverse direzioni ma sono stati intercettati dai Carabinieri che in pochi minuti hanno blindato l’area. L’intera scena è stata ripresa da un cellulare e il video è finito su tutti i social. Tre dei quattro fuggitivi sono stati catturati proprio all’esterno di Casa Milan. Sono in corso accertamenti per identificare i tre soggetti, rintracciare il quarto e capire i motivi della fuga.

Il video