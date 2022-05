Mika è un noto cantante e personaggio televisivo di origini libanesi: sarà al timone dell’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest, trasmessa per l’Italia da Rai 1. Vediamo nel dettaglio informazioni sulla sua vita privata e professionale.

Mika: chi è, età, biografia, vero nome

Mika, pseudonimo di Michael Holbrook Penniman Jr., è nato a Beirut il 18 agosto 1983, sotto il segno del Leone: suo padre è statunitense mentre la madre è di origini libanesi. Insieme ai genitori, alle tre sorelle e al fratello, si trasferisce a Parigi nel 1984, a causa dello scoppio della guerra civile in Libano. Da qui, si sposta a Londra all’età di 9 anni e frequenta il Lycéè Français Charles de Gaulle, la Westmister School e il Royal College of Music.

Comincia a scrivere e comporre canzoni in tenera età: durante il periodo scolastico, è vittima di bullismo e soffre di una forma di dislessia, che gli impedisce di leggere gli spartiti ed integrarsi come vorrebbe.

Mika parla ben 6 lingue: francese, inglese, italiano, cinese, arabo, spagnolo e anche il dialetto libanese.

Mika: carriera, X Factor, Eurovision

La carriera di Mika inizia con la pubblicazione del singolo Grace Kelly nel 2006, che lo rende famoso a livello planetario, riuscendo a scalare le classifiche musicali di tutto il mondo. Nello stesso anno vengono rilasciati i brani di grandissimo successo: Relax (Take It Easy), Love Today, Happy Ending e Big Girl (You Are Beautiful).

Il successo lo porta a pubblicare ben 5 album e, in seguito, a intraprendere la carriera televisiva: è stato uno dei giudici di X Factor Italia, dal 2013 al 2015, e poi di nuovo nel 2020. L’artista conduce il one man show Stasera casa Mika, per due stagioni nel 2016 e 2017, venendo molto apprezzato.

Nel 2022, è tra i conduttori dell’Eurovision Song Contest, in onda nelle serate del 10, 12 e 14 maggio con le due semifinali e la finale, insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan.

Mika: fidanzato

In merito alla sua vita privata, Mika ha fatto coming out ed è fidanzato da quasi 15 anni con il regista inglese Andreas Dermanis, di origini greche. Entrambi molto riservati sulla loro relazione, hanno iniziato a frequentarsi dopo essersi conosciuti durante un programma televisivo. La coppia vive a Londra.

Mika: Instagram

Mika è un personaggio televisivo molto apprezzato dal pubblico: su Instagram, infatti, è seguito da 1 milione e mezzo di followers, con cui condivide scatti personali e professionali.