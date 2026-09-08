Miasmi a Casoria, aria irrespirabile in città: cittadini chiedono controlli all’Arpac

Emergenza miasmi a Casoria, per i cittadini l’aria diventa sempre più irrespirabile. L’odore sembra essere riconducibile a quello dello zolfo, probabilmente trasportato dai venti che arrivano dalla solfatara. A creare ulteriori sospetti sono i rifiuti che, sversati illegalmente, bruciano sotto le alte temperature estive. Il cattivo odore sembrerebbe essere più intenso di sera, quando a popolare le strade della città ci sono meno auto e di conseguenza meno smog. La situazione ha spinto una residente a richiedere all’Arpac un controllo per la qualità dell’aria.