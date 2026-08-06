Campi Flegrei, è scontro tra Musumeci e Della Ragione. Sarracino (Pd): “Dovrebbe vergognarsi”

Si accende lo scontro politico sull’emergenza Campi Flegrei. Nel corso dell’informativa alla Camera, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha difeso l’operato del Governo, rivendicando il nuovo pacchetto da 100 milioni di euro destinato alla rigenerazione statica e all’adeguamento sismico degli edifici. Accanto al bilancio delle misure adottate, però, non sono mancate dure critiche rivolte ai sindaci del territorio.

Pur senza citare nomi, il ministro ha lanciato un duro affondo. “I sindaci dicono: facciamo presto. Noi siamo accanto ai sindaci da sempre, anche accanto a quelli che si sono iscritti al partito di Nicodemo delle Sacre Scritture, quello che di giorno stava con Cristo e di notte con i farisei”. Poi ha rincarato la dose: “C’è un sindaco che quando viene a Roma fa inchini e abbonda negli elogi al governo, e poi quando torna sul territorio, alle televisioni private, continua a vomitare veleno contro il governo“.

La replica di Josi Della Ragione

Le dichiarazioni del ministro hanno trovato una pronta risposta nel sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, che attraverso i social ha respinto ogni accusa . “Non mi piego”, ha scritto il primo cittadino, rivendicando il proprio impegno accanto ai cittadini colpiti dall’emergenza bradisismica.

Della Ragione ha poi aggiunto: “Non confondete mai il rispetto istituzionale con il servilismo: dialogare è un dovere che mi impone il ruolo che ho l’onore di ricoprire, ma ascoltare i sindaci non è alcuna gentile concessione. State semplicemente facendo il vostro lavoro. E a Pozzuoli come a Bacoli non ci sono delinquenti, ma cittadini in ginocchio che non chiedono l’elemosina: pretendono gli stessi diritti e lo stesso trattamento riservati alle emergenze del Nord Italia”.

Sarracino (Pd): “Ha insultato i sindaci che difendono il territorio”

Nel dibattito parlamentare è intervenuto anche il deputato del Partito Democratico Marco Sarracino, che ha criticato duramente l’intervento del ministro. “Qual è la prima cosa che fa? Insulta quei sindaci che stanno lottando per i propri cittadini. Da questi banchi parte solidarietà a cittadini e sindaci, in particolare modo al sindaco Josi Della Ragione di Bacoli, che ha avuto una sola colpa: dire che in questo momento il Governo non sta facendo abbastanza e che nel decreto non è contenuto tutto. E per questo deve essere insultato da lei e dalla sua maggioranza”, ha detto il democrat.

Il parlamentare ha poi sottolineato le criticità ancora presenti nell’area flegrea: “Il ministro Musumeci non conosce il territorio, è venuto a Pozzuoli solo due volte. Quella dei Campi Flegrei è un’emergenza nazionale e come tale andrebbe affrontata. I cittadini pagano le tasse per essere protetti dallo Stato e non per sentirsi dire che avrebbero dovuto abitare altrove. Per le attività commerciali non avete previsto nessun ristoro, sui servizi essenziali manca tutto, sono quattro anni che chiediamo interventi ai costoni. Si metta lei, ministro, nei panni di quei cittadini che sono senz’acqua da sette giorni”.