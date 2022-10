Ennesimo caso di violenza a scuola nell’area nord di Napoli. Dopo l’accoltellamento avvenuto alla Marino Guarano di Melito avvenuto lo scorso maggio, questa volta teatro di un’aggressione è l’istituto Duca di Buonvicino a Miano (Napoli).

Miano (Napoli), studente accoltellato da un coetaneo a scuola

Secondo quanto riporta la pagina “Nessuno Tocchi Ippocrate”, un ragazzo di 16 anni, studente è stato accoltellato al braccio e alla schiena con più colpi di fendenti da un suo coetaneo. Sul posto, in via Caprera, sono arrivate due ambulanze del 118, che hanno trasportato il ragazzo all’ospedale Cardarelli in codice rosso.

All’Ipsar sono sopraggiunte tre volanti della Polizia di Stato di Napoli che hanno avviato le indagini per identificare l’aggressore, il quale potrebbe rispondere di tentato omicidio. Non si sa se l’accoltellamento sia avvenuto all’interno dell’istituto o all’esterno né si conoscono le ragioni. Potrebbe trattarsi di un diverbio tra coetanei sfociato in violenza.

Il precedente

L’episodio ha richiamato subito alla memoria il precedente del 17 maggio alla Marino Guarano di Melito, quando un ragazzino fu accoltellato in classe da un compagno e portato in ospedale. La vittima in quel caso aveva appena 12 anni.