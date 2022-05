Aggredito ai fianchi, probabilmente infilzato con un coltello. E’ quanto accaduto nel primo pomeriggio alla scuola Marino Guarano di Melito. Ad avere la peggio un giovanissimo di terza, di appena 12 anni, che è dovuto ricorrere alle cure mediche del 118.

Melito, accoltellato al fianco da un amico di classe: violenza alla Marino Guarano

Da quanto si apprende, durante le ultime ore di lezione, alle 14 circa, un alunno è stato aggredito in classe da un suo compagno che lo avrebbe colpito al fianco con un coltello. Dopo l’increscioso episodio, la vittima avrebbe perso sangue accasciandosi a terra. Sul posto sono arrivati, nel giro di pochi minuti, i carabinieri della locale Tenenza, gli uomini del 118 e i genitori degli studenti presenti in classe. Non si conoscono al momento le condizioni del 12enne, che però non sarebbe in pericolo di vita.

“Qualsiasi arma sia stata usata è comunque grave che, ancora una volta, si ha notizia di un’aggressione gratuita commessa con violenza da un ragazzino che, molto probabilmente, a sua volta ha bisogno di essere aiutato”, ha scritto Manuela del Frate, presidente dell’associazione “Diamoci un peso”. “Bisogna che si prendano i giusti e doverosi provvedimenti – conclude poi – perché siamo stanchi davvero di aver paura di mandare i nostri figli a scuola, luogo che, dopo casa, dovrebbe essere quello più sicuro per i nostri ragazzi”.

Il precedente

La scuola media “Marino Guarano” saltò già agli onori delle cronache per un altro episodio di violenza avvenuto nel marzo 2021, quando una ragazzina fu presa a schiaffi e pugni in bagno perché presumibilmente scambiata per un’altra. Dopo quella brutale aggressione, durata circa 20 minuti nel silenzio generale, la giovane vittima ha deciso di lasciare l’istituto per trasferirsi in un’altra scuola.