Protagonisti della cerimonia di inaugurazione, i ragazzi speciali del Centro Riabilitativo per l’età evolutiva di Pomigliano D’Arco.

TEVEROLA – Fervono i preparativi per la XV esima edizione di Mia Sposa Fiera, al via dall’1 al 9 Ottobre al Medì Shopping Center di Teverola.

Ad aprire la kermesse, sabato 1 ottobre, una cerimonia d’inaugurazione che vedrà protagonisti i ragazzi speciali dell’Associazione e Centro Riabilitativo per l’età evolutiva Aps di Pomigliano D’Arco, impegnati nel sevizio d’ordine e di accoglienza della giornata. Un momento esclusivo riservato solamente a 100 coppie che, per l’occasione, riceveranno una bag ricca di soprese offerte dagli sponsor della fiera.

“Il payoff scelto per questa edizione è ‘Coraggio, ama’ perché crediamo che, mai come in questo momento, il coraggio sia la componente fondamentale per costruire nuovi progetti, come può esserlo la creazione di una famiglia. Ci vuole coraggio ad accettare le sfide che la vita ci impone tanto quanto ammettere di essere fortunati in tantissime occasioni. È alla luce di queste considerazioni che quest’anno abbiamo scelto di sostenere l’Associazione e Centro Riabilitativo per l’età evolutiva Aps di Pomigliano D’Arco rendendo parte integrante della macchina organizzativa questi ragazzi speciali” ha annunciato il direttore generale di Mia Sposa, Antonio Vigliotta.

La cerimonia, che si svolgerà a partire dalle ore 17:30, sarà seguita dalla sfilata del brand Olympia Sposa che presenterà in anteprima gli abiti delle collezioni 2023. A seguire, nella giornata di domenica 2 ottobre, altri nomi importanti della white couture saranno protagonisti: Atelier Amirante e Atelier Francesco Arena.

La settimana sarà animata da eventi e momenti speciali da non perdere: primo appuntamento in calendario, giovedì 6 Ottobre, con “Teverola Fashion Night” a cura di Michele Trasparente. Un week end decisamente ricco chiude la kermesse: sabato 8 ottobre la doppia sfilata di Maison Mirage che porta in passerella le collezioni 2023 Nadia Orlando e Musa Bridal. Domenica 9 ottobre sarà aperta, in mattinata, dalla sfilata dedicata ai più piccoli del brand De Vitto con la direzione artistica di Maurizio Cirillo, seguita in serata dalla sfilata della Maison Antonio Notario con special guest Valeria Marini e Akash Kumar. Ultimo il défilé vedrà protagoniste le creazioni di Atelier Anna Ferrillo.

“Come da consuetudine, ogni anno apriamo, con entusiasmo e carica, la stagione fieristica del wedding in Campania essendo la prima fiera di settore in presenza. Penso che sarà l’edizione più bella di tutte perché più che mai abbiamo messo coraggio e amore nella realizzazione di questo grande progetto. Crediamo che chi abbia il coraggio di amare vince sempre, ancor più chi si appresta a celebrare il matrimonio. Per i futuri sposi, i veri protagonisti della fiera, abbiamo creato una vera e propria esperienza da vivere riservando per loro, anche quest’anno, la possibilità di accedere gratuitamente in fiera e godere di tutti i servizi offerti”, asserisce il patron Marcello Damiano.

La fiera sarà aperta tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 16:30 alle 21:30 e la domenica dalle 10:00 alle 22:30. Il ticket gratuito è scaricabile accedendo al sito www.miasposa.it