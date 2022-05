A Napoli e su tutta la Campania arriva il grande caldo. A partire da oggi, mercoledì 18 maggio, le temperature saranno al di sopra della media con punte di oltre 30 gradi. Merito dell’anticiclone Hannibal, che porterà ad un’ondata di calore fuori dal comune per questo periodo dell’anno. La fase calda è prevista, secondo gli esperti, almeno fino al 23 maggio.

Le previsioni a Napoli

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3501m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Caserta

Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3474m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.