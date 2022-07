Non dà tregua il caldo. Mentre una perturbazione proveniente dal Nord-Europa investirà in queste ore gran parte del Nord con rischio grandinate e temporali, al Centro-Sud e sulle Isole continuerà a imperversare l’estate. Da lunedì 1 agosto, una nuova ondata di calore riporterà la colonnina di mercurio sopra i 35 gradi, con picchi di 40 gradi in gran parte d’Italia.

Meteo, nuova ondata di calore da lunedì

A dare conferma del nuovo rialzo termico gli esperti de “Il Meteo”: “A metà della prossima settimana – si legge sul sito – sembra molto probabile un nuovo rigonfiamento dell’Anticiclone Nord-Africano con corrispondente risalita di aria subtropicale che potrebbe dare il via a una nuova ondata di calore. Questa evoluzione, comunque, necessita di ulteriori verifiche per poterne definire più precisamente le caratteristiche e la rilevanza”.

Fino al 10 agosto

Inizio agosto sarà dunque all’insegna di un’altra lunga parentesi di caldo e afa da Sud a Nord. Luglio ci lascerà con valori poco al di sopra della media stagionale ma con un tasso di umidità particolarmente elevato che renderà la temperatura percepita più alta. La situazione peggiorerà da lunedì e durerà, in proiezione, per i primi dieci giorni del prossimo mese. Le massime toccheranno i 36/37 gradi in gran parte del Mezzogiorno. Le minime scenderanno leggermente, con una media di 21/22 gradi, rendendo le ore serali e notturne meno afose di quanto avvenuto nel mese di luglio. Resterà il problema della siccità. Non sono previste perturbazioni.