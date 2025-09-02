Tragedia questa mattina a Meta di Sorrento, dove due persone sono decedute a seguito di un’esplosione provocata da una fuga di gas. La deflagrazione è avvenuta in via Cristoforo Colombo, dove sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sorrento e della stazione di Piano di Sorrento.

Meta di Sorrento, esplosione in un appartamento: muoiono due persone

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima per una probabile fuga di gas esplodeva un’abitazione con all’interno due persone anziane, Raffaele Cretella, 93 anni, di Scafati, e Rosa Formato, 81 anni, di Lioni (Avellino). L’incendio ha interessato altre due abitazioni vicine, senza provocare gravi danni.

Gli anziani – un uomo e una donna conviventi – sono deceduti. Militari dell’Arma vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e interdetto l’accesso. Accertamenti in corso coordinati dalla procura di Torre Annunziata su eventuali responsabilità. Probabilmente verrà disposta l’autopsia sul corpo delle due vittime.