Dries Mertens quest’oggi è tornato a Napoli. L’attaccante a sorpresa è andato a far visita agli ex compagni a Castel Volturno facendo una piacevole sorpresa. Con lui anche il figlio Ciro nato proprio in terra partenopea

Il saluto di Mertens ai compagni

Dries Mertens è tornato a Napoli. Questa mattina è stato a Castel Volturno per salutare i suoi ex compagni. L’attaccante belga,Mwrte Idolo dei tifosi, in città ha lasciato il cuore e torna spesso con la moglie e il suo piccolo Ciro Romeo. L’attaccante belga, oggi al Galatasaray, è tornato in Italia – dove ha conservato casa – e oggi è passato a Castel Volturno a trovare i suoi vecchi compagni e anche Calzona stesso, che all’epoca di Mertens era collaboratore prima di Sarri e poi di Spalletti. Insieme all’ex Utrecht anche Ciro Romeo, ossia baby Mertens, il figlio di Dries.