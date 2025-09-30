Mergellina, una targa in memoria di Francesco Pio Maimone

“Depositate le armi e godetevi la vita e la libertà”. Con queste parole, Antonio Maimone, padre di Francesco Pio Maimone, ha rivolto un appello ai giovani di Napoli durante la cerimonia di scoprimento di una targa commemorativa in memoria del figlio, ucciso la notte tra il 19 e il 20 marzo 2023, colpito da un proiettile esploso durante una rissa agli chalet di Mergellina, alla quale era del tutto estraneo.

Mergellina, una targa ricorda Francesco Pio Maimone

L’iniziativa, promossa dal Comune di Napoli, vuole essere un momento di raccoglimento e di testimonianza civile, per ricordare la morte del giovane e trasformare la sua memoria in un simbolo di impegno contro la violenza. Alla cerimonia hanno partecipato, oltre alla famiglia e agli amici, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il prefetto Michele di Bari, l’assessore alle Politiche giovanili Chiara Marciani, il parlamentare Francesco Emilio Borrelli e i vertici delle forze dell’ordine.

“Chiunque passerà di qui – ha detto il padre del ragazzo – troverà questa targa che ricorda a tutti come si può morire anche solo fermandosi a mangiare due noccioline con gli amici. Noi genitori vogliamo portare avanti iniziative per provare a salvare qualcuno di questi ragazzi”.

Anche la madre, Concetta, ha espresso il dolore per la perdita: “Avrei voluto non vedere mai questa targa perché avrebbe significato che mio figlio era ancora vivo. La mia speranza è che tragedie simili non capitino più. Dico ai ragazzi: divertitevi e andate avanti nel vostro percorso di vita”. La targa a Mergellina diventa così un monumento alla memoria di Francesco Pio e un invito a una cultura della legalità e del rispetto della vita, in un territorio spesso segnato da episodi di violenza giovanile.