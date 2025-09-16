Una banale lite familiare è degenerata ieri lunedì 15 settembre, in un episodio di estrema violenza, lasciando un 25enne gravemente ferito. L’episodio si è verificato all’interno di un’abitazione privata a Mercogliano, dove i rapporti tra padre e figlio, già tesi da tempo, sarebbero esplosi in un acceso confronto le cui cause restano ancora in fase di accertamento.

Mercogliano, lite familiare degenera: 25enne accoltellato dal padre

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri intervenuti sul posto, sarebbe stato il padre a colpire il figlio con un coltello, ferendolo al volto e all’addome. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale “Moscati” di Avellino, dove i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Attualmente le sue condizioni restano critiche ma stabili, con il personale sanitario che ne monitora attentamente l’evoluzione.

I carabinieri di Mercogliano hanno avviato le indagini per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e le motivazioni della lite, ascoltando testimoni e familiari presenti al momento del fatto. Al momento, il padre è trattenuto in caserma per gli accertamenti del caso.