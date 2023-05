Stupra una ragazzina insieme ad un coetaneo, melitese finisce in carcere dopo 15 anni. I fatti sono accaduti nel lontano 2008 quando l’aggressore aveva 21 anni mentre la vittima appena 15.

Melito, violentano a turno 15enne: arrestato dalla Polizia

A distanza di anni è arrivato l’ordine di carcerazione nei confronti di S.A., 35 anni di Melito. L’uomo, aveva raggiunto l’abitazione dell’amico che era in compagnia della ragazzina a Mestre. In quel periodo i due vivevano nel Veneto.

I due ragazzi avrebbero provato a guardare con lei un film porno ma la giovane si sarebbe rifiutata, insistendo affinché fosse spento il videoregistratore, e a quel punto l’avrebbero portata nella stanza da letto. E, mentre uno l’avrebbe trattenuta e palpeggiata, l’altro l’avrebbe violentata.

Nel corso del primo interrogatorio i due ragazzi avevano confermato sostanzialmente l’accaduto, successivamente però avevano cambiato versione parlando di confessione estorta e sostenendo che la ragazza fosse consenziente.

La sentenza

La condanna in primo grado era arrivata nel 2010: cinque anni di reclusione per entrambi. Per l’altro giovane la sentenza è diventata definitiva nel marzo 2020 (anche in quel caso ridotta di un anno rispetto al primo grado, con l’ordine eseguito nel luglio successivo); per il 35enne invece l’ordine di carcerazione è stato emesso lo scorso 10 maggio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia – Ufficio Esecuzioni Penali.

Il giovane è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile nella sua abitazione di Melito, a seguito della condanna a 4 anni di reclusione e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici per violenza sessuale di gruppo.