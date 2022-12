Una chiamata di aiuto al 112, diversa dal solito. Dall’altra parte del telefono c’è una 63enne del posto che, con voce spezzata dalla vergogna, racconta ai militari le sue difficoltà e l’impossibilità di trascorrere il Natale in compagnia.

Melito. “Sola e digiuna da 3 giorni”: donna chiama 113, i militari le fanno la spesa

I carabinieri della tenenza di Melito, senza alcuna esitazione, si precipitano dalla donna e scoprono una realtà ancora più difficile. Giovanna (nome di fantasia, ndr) vive da sola, è vedova da tempo e non ha alcuna fonte di reddito. Non può pagare le bollette né può permettersi un tozzo di pane. Da tre giorni è senza cibo.

In dispensa c’è qualche farmaco che ogni tanto assume per alleviare il suo stato d’animo. E nessuno si cura di lei: ha un figlio ma è lontano e non solo geograficamente. Una storia di solitudine, abbandono e degrado che ha commosso i militari dell’Arma.

Gli uomini della Benemerita accompagnano quindi la 63enne in ospedale per assicurarsi che stia bene. Scongiurati problemi fisici gravi, la portano a casa, ma prima le fanno la spesa. Le comprano acqua – perché mancava anche quella in casa – frutta, pane, pasta e un pasto caldo. E perfino un pandoro per Natale.

Ma i Carabinieri non si limitano a questo. La storia di Giovanna è stata segnalata agli enti assistenziali del posto che da oggi si occuperanno di lei. I militari dell’Arma si assicureranno che la donna riceva assistenza e vicinanza costante, con la speranza che possa tornare un po’ di serenità nella sua vita.