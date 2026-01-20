Melito, ritrovato Enzo Smiraglia: l’uomo era sparito ieri mattina. Si trova al pronto soccorso

Lieto fine per Enzo Smiraglia, 38 anni. L’uomo, sparito da Melito nella mattinata di ieri, è stato ritrovato ed è tornato dai suoi familiari dopo ore di ricerche e apprensione. Attualmente è al pronto soccorso per accertamenti.

A dare la notizia del ritrovamento è stata la stessa famiglia, spiegando che l’uomo è stato individuato in stato confusionale. Enzo sarebbe stato fermato a Secondigliano grazie all’intervento dei carabinieri, mentre tentava di allontanarsi. Il 38enne, descritto come particolarmente fragile dal punto di vista psicologico, aveva fatto perdere le proprie tracce ieri alle 7 in via Sandro Pertini.

Ancora una volta decisivo si è rivelato il tam tam sui social, che in breve tempo ha rilanciato l’appello contribuendo a tenere alta l’attenzione sul caso. Nonostante il sollievo per il lieto fine, però, la famiglia ha voluto lanciare un messaggio di allarme, denunciando un senso di abbandono e l’assenza di un supporto concreto da parte delle istituzioni. In un messaggio pubblico apparso sui social i parenti hanno dichiarato: “Confermiamo che lo abbiamo ritrovato noi, in stato confusionale, con l’intervento dei carabinieri perché scappava. Enzo rifiuta i ricoveri e non sappiamo più come gestirlo.”