Melito, in pantaloncini e camicia esce di casa e sparisce nel nulla: ansia per Enzo

Momenti di grande ansia a Melito per la sparizione di Enzo Smiraglia, 38 anni, un giovane del quale non si hanno più tracce dalla mattina di ieri. Il ragazzo si è allontanato da casa molto presto, intorno alle 7, in via Sandro Pertini, e da allora non ha fatto ritorno.

Melito, in pantaloncino e camicia esce di casa e sparisce nel nulla: ansia per Enzo

Stando a quanto riferito dai familiari, è stata già formalizzata la denuncia di scomparsa presso i carabinieri della locale Tenenza. Nel frattempo, sui social network sta circolando un intenso passaparola, con numerosi appelli e condivisioni nella speranza di ottenere segnalazioni utili alle ricerche. La famiglia ha inoltre spiegato che Enzo sta vivendo un periodo di particolare vulnerabilità, segnato da depressione e forte instabilità emotiva, e che al momento dell’allontanamento non sarebbe stato del tutto lucido. Un dettaglio che rende l’intera vicenda ancora più preoccupante e urgente.

Al momento della scomparsa, il giovane non aveva con sé effetti personali. L’ultimo abbigliamento segnalato sarebbe composto da una camicia bianca e un pantaloncino, che destano ancora più preoccupazione viste le temperature rigide di questi giorni. L’invito è rivolto a chiunque possa averlo notato o abbia informazioni: anche il più piccolo dettaglio può fare la differenza. In caso di avvistamenti o notizie, si chiede di contattare immediatamente i familiari oppure le forze dell’ordine.