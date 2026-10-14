Momenti di forte apprensione a Melito di Napoli, dove un vasto incendio ha interessato un palazzo situato nel rione 219, tra via Po e via Arno. Le fiamme, alimentate dalle condizioni atmosferiche e dal forte vento, hanno fatto scattare l’allarme nella zona.

Melito, palazzo in fiamme nel rione 219: scuola evacuata

La situazione ha reso necessaria, in via precauzionale, l’evacuazione della vicina scuola Antonio De Curtis. Attimi di paura per alunni, docenti e personale scolastico, costretti a lasciare l’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza dell’area.

Presenti anche i poliziotti del Comissariato di Giugliano-Villaricca per isolare la zona. Al momento non sono ancora note le cause che hanno provocato l’incendio, che si sarebbe sviluppato al piano mansardato per poi estendersi al tetto. Ad innescarlo forse un cortocircuito nella centralina di un ascensore.

La situazione resta sotto osservazione, mentre proseguono le operazioni dei Vigili del Fuoco. Grande preoccupazione tra gli abitanti del quartiere, alcuni dei quali si sono allontanati spontaneamente dalle proprie abitazioni per sfuggire alle esalazioni del rogo. Non ci sarebbero feriti.