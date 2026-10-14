Arrivano altri aggiornamenti dal rione 219 di Melito, a nord di Napoli, dove questa mattina il tetto di una palazzina è stato divorato dalle fiamme, tra via Po e via Arno. Al momento i nuclei familiari sgomberati risultano essere sei. Quanto alla scuola Antonio De Curtis, evacuata per precauzione, domani sarà regolarmente aperta a eccezione della palestra, che resta interdetta.

Incendio divampato a Melito: sgomberati sei nuclei familiari, domani scuola aperta

A renderlo noto, prima la Prefettura del capoluogo, poi direttamente il sindaco Dominique Pellecchia in un video su Facebook. L’amministrazione comunale sta provvedendo a trovare alloggi temporanei alle famiglie coinvolte dal provvedimento.

In giornata, stando a quanto riportato sempre dalla fascia tricolore, dovrebbero iniziare anche i lavori di messa in sicurezza dell’edificio colpito dall’incendio. Al momento non sono ancora note le cause, ma le ipotesi al vaglio non escludono un corto circuito al motore del vano ascensore o un guasto nell’impianto di condizionamento.

Non si registrano feriti

Sul posto, stamattina, sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno provveduto allo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i poliziotti del Comissariato di Giugliano-Villaricca per isolare la zona. Non si registrano feriti. Tanti residenti si sono allontanati spontaneamente dalle proprie abitazioni per paura delle fiamme.