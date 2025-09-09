Melito, operazione della Polizia Municipale: maxisequestro di alimenti in noto negozio di via Roma

Sequestrate 1600 confezioni di prodotti. Merendine, patatine e bancali carichi di bottiglie d’acqua che occupavano abusivamente un’ampia porzione di marciapiede in via Roma a Melito. La Polizia Municipale, guidata dal vicecomandante Maria Rita Papa, ha eseguito l’operazione in un noto minimarket del centro.

Melito, operazione della Polizia Municipale: scatta maxisequestro di alimenti in noto negozio di via Roma

Nel corso dei controlli, effettuati con l’ausilio dei carabinieri della locale Tenenza, è stata accertata l’occupazione di suolo pubblico. I caschi bianchi hanno elevato nei confronti del titolare dell’attività commerciale una sanzione di 700 euro.

Contestualmente è scattato il provvedimento di sequestro di tutta la merce esposta in strada dal valore di centinaia di euro. I prodotti finiti sotto chiave sono stati donati alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie e saranno destinate da don Carmine Autorino alle famiglie più bisognose nell’ambito di un’attività di beneficenza.