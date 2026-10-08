Il violento nubifragio che si è abbattuto nella giornata di giovedì 8 ottobre sull’area nord di Napoli ha provocato disagi e situazioni di pericolo anche nel territorio di Melito. Le forti precipitazioni hanno reso necessari alcuni interventi per la messa in sicurezza della viabilità cittadina. A fronte delle criticità riscontrate, è intervenuta la Polizia Municipale, guidata dalla comandante Maria Rita Papa, che ha disposto la chiusura di alcuni tratti stradali per tutelare l’incolumità di automobilisti e pedoni.

Melito, nubifragio dell’8 ottobre: strade chiuse e disagi, interviene la Polizia Municipale

Particolarmente delicata la situazione in via Verdi, dove è stata disposta l’interdizione al transito a causa di una grondaia pericolante, che rappresenta un potenziale rischio per chi percorre la strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la grondai.

Criticità anche in via Saragat, dove le conseguenze del maltempo hanno determinato una situazione di pericolo legata al cedimento del manto stradale e alla presenza di un tombino compromesso. Anche in questo caso, la zona è stata interdetta per prevenire rischi alla circolazione e ai cittadini fino al ripristino della carreggiata.