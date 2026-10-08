Momenti di grande paura nella giornata di giovedì 8 ottobre, quando il violento nubifragio che ha colpito l’area nord di Napoli ha provocato pesanti allagamenti anche al confine tra Villaricca e Qualiano. Una donna è rimasta intrappolata all’interno della propria Smart, ormai sommersa dall’acqua piovana, nei pressi del ponte di Surriento, all’incrocio tra via Roma e via del Pesce, già teatro in passato di drammatici allagamenti.

Nubifragio tra Villaricca e Qualiano, donna intrappolata in auto salvata da passante eroe

La situazione si è fatta particolarmente critica a causa dell’accumulo di acqua sulla carreggiata, che ha trasformato il tratto stradale in una pericolosa trappola per gli automobilisti. La donna, impossibilitata a proseguire la marcia e a mettersi autonomamente in salvo, è stata soccorsa e liberata dalla vettura. Un salvataggio provvidenziale che ha evitato conseguenze potenzialmente drammatiche, riportando però l’attenzione su una criticità che si ripresenta puntualmente in occasione delle precipitazioni più intense.

Un punto critico già teatro di altri salvataggi

Quello del ponte di Surriento, infatti, non è un caso isolato. La stessa zona è stata più volte protagonista di gravi allagamenti, con automobilisti rimasti intrappolati all’interno delle proprie vetture. Un precedente particolarmente significativo risale al 18 novembre 2025, quando sei persone furono salvate dai carabinieri di Marano, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118 proprio in via Roma, all’altezza del ponte di Surriento.