Nuovo intervento della Guardia di Finanza contro il lavoro sommerso nel litorale casertano. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Mondragone, nell’ambito dei controlli mirati al contrasto dell’evasione fiscale e del lavoro nero, hanno individuato ben 19 lavoratori irregolari all’interno di un beach club situato nel comprensorio dell’Ecoparco del Mediterraneo, noto luogo di ritrovo del territorio.
Blitz della Guardia di Finanza nell’Ecoparco di Castel Volturno: scoperti 19 lavoratori in nero
Durante l’accesso ispettivo, i militari hanno identificato complessivamente 39 persone impegnate in diverse attività lavorative – tra cui parcheggiatori, cassieri, camerieri, cuochi e baristi. Di questi, circa la metà risultava impiegata completamente “in nero”, ovvero priva di qualsiasi forma di contratto regolare.
Alla luce delle violazioni riscontrate, nei confronti del titolare della società che gestisce la struttura è scattata immediatamente la maxi-sanzione prevista dalla normativa vigente. Contestualmente, è stata avanzata la proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale, misura che diventa obbligatoria quando il numero dei lavoratori irregolari supera il 10% del totale presente al momento del controllo. L’operazione si inserisce nel più ampio piano di intensificazione dei controlli nelle aree a forte vocazione turistica, come quella dell’oasi lacustre di Castel Volturno.
Foto: Ripresa dall’alto dell’Ecoparco del Mediterraneo