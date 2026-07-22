Giugliano calcio. “Spinta di città e pubblico per sognare in grande”

Una stagione ambiziosa. Prima una salvezza tranquilla, evitando la sofferenza dell’anno scorso, poi provare ad alzare l’asticella. Sognare in grande si può per il Giugliano calcio e l’ha ribadito ieri il presidente Mazzamauro nella conferenza stampa col mister Raffaele Di Napoli e il ds Antonazzo. Il patron ha chiesto ancora la spinta della città e del pubblico del De Cristofaro.

Tra rientri, miglioramento della gestione atletica e giovani di talento, la rosa è già quasi al completo anche se non mancherà dei colpi. Resta poi in stand by la situazione dello stadio. Non c’è ancora chiarezza sulla convenzione per la struttura che ospiterà anche le gare casalinghe del Savoia di Torre Annunziata, col Giugliano che ga sottolineato gli investimenti effettuati per adeguare l’impianto alla Serie C.