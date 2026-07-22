Proseguono i controlli della Polizia Locale sul fronte della tutela ambientale. Nel corso di un servizio di pattugliamento nella VI Municipalità, gli agenti dell’Unità Operativa San Giovanni hanno intercettato in viale delle Metamorfosi, a Ponticelli, un autocarro utilizzato per il trasporto illecito di materiale ferroso e infissi, effettuato senza le autorizzazioni previste dalla normativa e in violazione delle disposizioni sul corretto smaltimento dei rifiuti.

Ponticelli, carico illecito di rifiuti: scappano alla vista degli agenti col camion: due denunce

Alla vista della pattuglia, il conducente ha tentato di sottrarsi al controllo imboccando via Cleopatra, ma il mezzo è stato rapidamente raggiunto e fermato dagli agenti. Gli accertamenti successivi hanno evidenziato numerose irregolarità: il veicolo circolava privo di copertura assicurativa e della prescritta revisione periodica. Inoltre, risultava già sottoposto a sequestro preventivo nell’ambito di precedenti procedimenti per reati connessi allo smaltimento illecito di rifiuti.

Le due persone che si trovavano a bordo dell’autocarro sono state identificate e denunciate a piede libero all’Autorità giudiziaria. Il mezzo e l’intero carico di rifiuti sono stati sottoposti a sequestro penale. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto dei reati ambientali e al rispetto della normativa in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.