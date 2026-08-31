Airola, incendio in un impianto rifiuti: nube di fumo nero sulla Valle Caudina

Un vasto incendio è divampato nell’area Pip di via Carracciano, ad Airola, coinvolgendo un’azienda industriale attiva nel settore dei rifiuti. Le fiamme si sono rapidamente propagate all’interno della struttura, dando origine a una densa colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza.

Il rogo ha fatto scattare immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco, impegnate nel tentativo di spegnere le fiamme ed evitare che l’incendio possa ulteriormente estendersi. A destare particolare preoccupazione è soprattutto la grande nube prodotta dalla combustione. Il fumo risulta visibile anche dalla statale Appia e ha raggiunto diverse zone della Valle Caudina.

La situazione viene seguita direttamente dalle amministrazioni locali. Il sindaco di Airola, Vincenzo Falzarano, ha invitato precauzionalmente i cittadini a tenere chiuse porte e finestre, indicazione adottata anche in alcuni dei comuni vicini interessati dal passaggio della nube.

Le operazioni dei vigili del fuoco sono ancora in corso. Solo una volta messa in sicurezza l’area sarà possibile effettuare verifiche più approfondite e ricostruire l’origine dell’incendio.