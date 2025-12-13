Melito, il campo progressista ufficializza la candidatura di Dominique Pellecchia: “Un patto di responsabilità per il futuro della città”

A Melito il campo progressista rompe gli indugi e ufficializza la propria scelta in vista delle prossime elezioni amministrative, indicando Dominique Pellecchia come candidata alla guida della città. L’annuncio arriva attraverso un comunicato diffuso dalla coalizione, che rivendica unità, continuità e una visione condivisa per il futuro del comune.

«Quattro anni fa la nostra coalizione ha dimostrato che consapevolezza, maturità e lealtà sono la strada giusta per intraprendere un percorso politico serio e responsabile», si legge nella nota. Un percorso che, sottolineano i promotori, non si è interrotto nel tempo: «Essere oggi qui, ancora compatti, entusiasti e uniti, non è scontato».

La scelta della candidatura di Dominique Pellecchia viene presentata come il punto di arrivo di questo cammino politico. «Essere oggi qui, a sostenere la candidata a sindaco Dominique Pellecchia, fieri e convinti, ci dà la conferma di aver costruito un progetto concreto e compatto a sostegno della città», affermano dal campo progressista.

Nel comunicato, la coalizione mette l’accento sulle motivazioni che tengono insieme le diverse anime del progetto. «Ciò che ci tiene insieme, prima ancora delle idee e dei programmi, è l’amore che tutti noi nutriamo per Melito», spiegano, precisando che si tratta di «un amore fatto di appartenenza, di rispetto per la sua storia, di attenzione ai suoi bisogni e di cura per il suo futuro». Un legame che, secondo i firmatari della nota, rappresenta la spinta principale all’impegno politico. «È questo legame profondo con la nostra comunità che ci spinge a impegnarci, a non arrenderci di fronte alle difficoltà e a credere che Melito possa e debba crescere ancora».

Non manca il riferimento al rafforzamento della coalizione nel corso degli anni. «In questi anni il nostro cammino si è arricchito grazie all’ingresso di nuove energie competenti», scrivono, parlando di «donne e uomini che hanno scelto di mettersi in gioco con passione, idee nuove e un profondo senso di responsabilità», un contributo definito «prezioso» per la tenuta e lo sviluppo del progetto. Infine, il senso politico dell’alleanza viene sintetizzato in un impegno preciso verso la città. «La nostra unione non è semplicemente un accordo politico: è un vero e proprio patto di responsabilità verso il futuro di questo paese», affermano, chiarendo che si tratta di «un patto fondato sull’ascolto, sul confronto e sulla volontà comune di offrire a Melito le opportunità che merita».