Sembrava tutto in regola. I documenti, l’auto. Ma la sua presenza a Melito è apparsa subito sospetta. Così i carabinieri hanno deciso di aprire l’auto e quando hanno visto due ruote di scorta nel baule posteriore i sospetti sono aumentati. Una delle due era stata usata per nascondere la droga. A finire in manette Vincenzo Buttafuoco, residente a Catania.

Melito, fermato al posto di blocco con due ruote di scorta: arrestato corriere della droga

Il giovane viaggiava lungo via Umbria a bordo della sua Fiat Panda. I militari lo hanno identificato, hanno verificato i suoi precedenti e gli hanno chiesto il motivo per cui si trovasse in provincia di Napoli. In un primo momento ha fornito una vaga spiegazione, che non ha convinto i militari, sebbene tutti i documenti fossero in regola. Si è passati quindi alla perquisizione personale, che però ha dato esito negativo.

I carabinieri però non si sono fermati e hanno fatto aprire il cofano e hanno notato che sul pannello che copre il vano interno c’erano due ruote di scorta. Un particolare decisamente insolito, anche per chi ha appena fatto 7 ore di viaggio e si prepara a farne altrettante per tornare a casa. I carabinieri hanno quindi sollevato uno degli pneumatici e, scuotendolo, hanno sentito un rumore strano che proveniva dall’interno. Quando hanno staccato la gomma dal cerchione hanno scoperto che dentro c’era un chilo di marijuana, dal valore di circa 1500 euro. Vincenzo Buttafuoco, arrestato per possesso di stupefacenti, è stato trasferito nel carcere di Poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria.