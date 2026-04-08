Villaricca, picchia la mamma e tenta di togliersi la vita: carabinieri arrestano 25enne

Momenti di paura a Villaricca in zona corso Europa nel weekend di Pasqua. Nel primo pomeriggio di sabato un ragazzo di 25 anni ha dato in escandescenze e ha aggredito fisicamente la mamma. Subito dopo avrebbe minacciato il suicidio scavalcando la ringhiera del balcone.

Provvidenziale l’intervento dei carabinieri della locale Stazione guidati dal comandante Pietro Amati, allertati dai vicini e dalla stessa donna vittima di violenze. I militari dell’Arma, una volta nell’appartamento, hanno persuaso il 25enne a rientrare dal balcone e poi l’hanno arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

La madre invece è stata medicata e dimessa con pochi giorni di prognosi. L’episodio di sabato sarebbe soltanto l’ultimo di una serie di violenze domestiche che il 25enne, affetto da disturbi mentali, avrebbe perpetrato ai danni dei familiari.