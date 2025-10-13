Melito, concluse le celebrazioni in onore a Santo Stefano

Si sono concluse le solenni celebrazioni in onore di Santo Stefano, patrono di Melito.

Un ottavario intenso, ricco di momenti di preghiera e riflessione, che ha saputo unire l’intera comunità nel nome del Santo.

Ieri, come da tradizione, si è svolta la processione della statua per le vie cittadine: un appuntamento molto sentito e partecipato.

A conclusione del corteo, tantissimi fedeli hanno preso parte alla benedizione in Piazza, prima del rientro della statua nella Parrocchia di Santa Maria delle Grazie.