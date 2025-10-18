Proseguono gli interventi di risanamento ambientale promossi dalla Commissione Straordinaria del Comune di Melito guidata dal commissario Antonio Cappetta, con l’obiettivo di restituire decoro e sicurezza alle aree pubbliche.

Melito, completata la bonifica dell’area esterna del bocciodromo comunale

Dopo la completa pulizia della piscina comunale, dove erano stati rimossi e smaltiti oltre 316 tonnellate di rifiuti di diversa natura, si sono concluse le operazioni di bonifica esterna del bocciodromo comunale.

L’intervento, programmato lo scorso anno e avviato a settembre, ha consentito di eliminare materiali ingombranti, scarti edili e rifiuti urbani abbandonati, contribuendo a contrastare il degrado ambientale e migliorare la vivibilità del territorio.