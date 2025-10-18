Logoteleclubitalia

Melito, completata la bonifica dell’area esterna del bocciodromo comunale

Proseguono gli interventi di risanamento ambientale promossi dalla Commissione Straordinaria del Comune di Melito guidata dal commissario Antonio Cappetta, con l’obiettivo di restituire decoro e sicurezza alle aree pubbliche.

Dopo la completa pulizia della piscina comunale, dove erano stati rimossi e smaltiti oltre 316 tonnellate di rifiuti di diversa natura, si sono concluse le operazioni di bonifica esterna del bocciodromo comunale.

L’intervento, programmato lo scorso anno e avviato a settembre, ha consentito di eliminare materiali ingombranti, scarti edili e rifiuti urbani abbandonati, contribuendo a contrastare il degrado ambientale e migliorare la vivibilità del territorio.

