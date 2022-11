Grande quanto un albero di Natale. Ma in realtà è un’enorme pianta di marijuana. E’ con questa scoperta che una donna di 57 anni di Melito è finita nei guai. A insospettire i carabinieri il forte odore proveniente da uno spazio verde antistante un’abitazione.

Melito, pianta di marujiana grande quanto albero di Natale: arrestata 57enne

Ci troviamo in via Sandro Pertini. Durante un servizio di controllo i militari dell’Arma della locale Tenenza sono attratti da un odore insolito proveniente dal giardino di un’abitazione. Quando gli uomini della benemerita entrano per un’ispezione, si imbattono in un albero grande, somigliante per forma e grande al classico abete di Natale. Si tratta però di una pianta di marijuana alta circa 3 metri e con un diametro di 22 centimetri.

La 57enne di Melito ha detto di non sapere nulla della pianta. La sua versione però non ha convinto i carabinieri, che l’hanno deferita all’autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti. La grande pianta di marijuana è invece stata posta sotto sequestro dai militari dell’Arma. In corso indagini per capire se la pianta fosse destinata poi alla lavorazione di cannabis e poi alla vendita.