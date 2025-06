Momenti di paura nella giornata di ieri a Rotondi (Avellino), dove una donna si è chiusa nella propria abitazione insieme al corpo senza vita del compagno, deceduto da diversi giorni. L’episodio è avvenuto in piazza Vittorio Emanuele. A far scattare l’allarme sono stati alcuni vicini, preoccupati dal persistente cattivo odore proveniente dall’appartamento e dall’assenza prolungata dell’uomo, che da tempo non si vedeva più nei dintorni.

Rotondi, si barrica in casa con il compagno morto da giorni: pompieri irrompono nell’abitazione

Allertati i soccorsi, sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e un’equipe medica del 118. Nonostante i ripetuti tentativi di convincerla ad aprire, la donna ha opposto resistenza. Solo dopo una trattativa senza esito, i vigili del fuoco hanno forzato la porta d’ingresso, permettendo così ai carabinieri di intervenire e bloccarla. La donna, visibilmente sconvolta, è stata subito assistita dal personale sanitario.

All’interno dell’abitazione è stato rinvenuto il corpo ormai privo di vita di Bartolomeo Capone, un uomo di oltre 60 anni, originario di Paolisi ma residente da tempo a Rotondi. Il cadavere si trovava in uno stato avanzato di decomposizione, segno che il decesso potrebbe risalire a diversi giorni prima. Non appena è stato aperto l’appartamento, un odore insopportabile si è diffuso per tutta la piazza. È stato richiesto l’intervento del magistrato per i dovuti accertamenti e con ogni probabilità sarà disposta un’autopsia per chiarire le cause della morte. Nel frattempo, la donna verrà sottoposta a cure mediche specialistiche.