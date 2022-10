E’ previsto per questa sera il mega concerto a Scampia “Red Bull 64 Bars Live” in piazza Papa Giovanni Paolo II.

Uno show che vedrà salire sul palco tanti ospiti di caratura nazionale e internazionale. Tra i protagonisti ERNIA, FIBRA, GEOLIER, GUÈ, MADAME e MARRACASH che si esibiranno sul palco di Scampia.

Concerto a Scampia

Il Comune fa sapere che “l’organizzazione dell’evento rientra nella strategia di distribuzione dei luoghi della movida che l’Amministrazione sta portando avanti con l’obiettivo di decongestionare il centro ed animare le periferie”. In previsione dell’affluenza di pubblico che seguirà la manifestazione, d’intesa con ANM, è stato previsto l’incremento delle seguenti linee di superficie:

– 180 (FUORIGROTTA-VOMERO-SCAMPIA)-

– C67 (TOLEDO-DANTE-MUSEO-SCAMPIA)-

– R5 (GARIBALDI-SCAMPIA)

Tutte e tre le linee protrarranno l’orario di esercizio fino alle 01:00 del giorno successivo con il potenziamento delle corse. Per l’occasione ANM terrà aperto il parcheggio “Scampia” fino alle 01:00 del giorno successivo.

“Si ringrazia ANM – ha dichiarato l’assessore Cosenza – che in questa fase di riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale, ha riprogrammato l’orario del parcheggio Scampia e le linee di superficie per incrementare le corse a servizio di Scampia in occasione del Red Bull del prossimo 8 ottobre”.