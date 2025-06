Da lunedì area nord senza metropolitana, assemblea a Scampia: “Diritto alla mobilità negato”

Napoli. Lavori necessari ma va garantito il diritto alla mobilità a circa 1 milione di persone nella periferia a nord di Napoli. E’ la richiesta dei manifestanti che questa mattina si sono ritrovati davanti alla stazione di Scampia in vista dello stop (almeno 3 mesi per sostituire i binari) da lunedì 23 giugno sulla tratta della linea 1 da Frullone a Piscinola passando per Chiaiano. Gli attivisti chiedono un tavolo di confronto per un potenziamento delle linee di autobus già esistenti e corse delle metropolitana in una fascia intermedia.

Non convince infatti il piano alternativo di Anm che ha annunciato corse unidirezionali mattina e sera e navette di collegamento con Colli Aminei. Una beffa soprattutto per chi ha sottoscritto un abbonamento: “Le navette saranno sempre piene zeppe, abbiamo pagato inutilmente”.

