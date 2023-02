La morte di Maurizio Costanzo ha inevitabilmente stravolto il palinsesto della Mediaset, già a partire del giorno stesso della sua scomparsa. Sono state infatti sospese le trasmissioni condotte da Maria De Filippi: C’è Posta per Te, Uomini e Donne e Amici 22.

Stop alle trasmissioni di Maria De Filippi: quando andranno di nuovo in onda

Anche le puntate registrate di ogni singolo programma non verranno al momento trasmesse. Per ora la redazione di Queen Mary ha deciso di rimandare la messa in onda. Ma quando torneranno di nuovo in tv? Attualmente Mediaset non ha ancora fornito alcuna indicazione né per Uomini e Donne né per Amici. Stesso discorso anche per lo show del sabato sera.

Quelle della conduttrice, tuttavia, non sono le uniche trasmissioni che hanno subito uno stop. Il popolare format “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, ha deciso di non andare in onda. Al suo posto una puntata speciale di Matrix dedicata al padre dei talk show. Anche Verissimo ha dedicato una puntata al giornalista e anche i funerali, celebratisi ieri, sono stati trasmessi in diretta televisiva. Sulle reti televisive del gruppo Mediaset, durante la pubblicità, è passato anche un messaggio: “Carissimo Maurizio con te se ne va un pezzo della nostra televisione e un pezzo del nostro Paese”, accompagnato da una foto a mezzo di busto di Costanzo.