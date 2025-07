Non si aspettavano certo di scoprire una serra hi-tech quando hanno fermato l’auto di Giuseppe Simioli, 63enne di Marano e già noto alle forze dell’ordine. È quanto accaduto nel corso di un controllo notturno di routine eseguito a Giugliano dai Carabinieri della stazione di Licola.

Maxi-serra di marijuana scoperta a Marano: arrestato 63enne, sequestrate 98 piante

L’uomo è stato sorpreso con 63 grammi di marijuana e 2 grammi di cocaina a bordo della sua vettura. Le manette sono subito scattate, ma i militari – insospettiti – hanno deciso di estendere i controlli presso l’abitazione dell’uomo, una villa di circa 200 metri quadrati situata a Marano. Con il supporto dei Carabinieri della compagnia di Pozzuoli, è scattata la perquisizione domiciliare, durata tutta la notte e conclusasi alle prime luci dell’alba.

Nel piano superiore dell’immobile, i militari si sono trovati di fronte a una vera e propria serra di ultima generazione, suddivisa in tre stanze dedicate rispettivamente a semina, coltivazione ed essiccazione. All’interno, presenti anche quattro sofisticate grownbox dotate di lampade ad alta efficienza, sistemi di ventilazione, fertilizzanti e tutto il necessario per una coltivazione intensiva.

Sotto chiave anche 2mila euro in contanti

Il bilancio è imponente: 98 piante di marijuana alte circa 80 centimetri, per un peso complessivo di 25 chilogrammi, oltre a 350 grammi già pronti per lo spaccio. Sul posto sono state inoltre distrutte 40 piante in fase di germogliazione e sequestrati 2.317 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

La serra, altamente energivora, era alimentata da un allaccio abusivo alla rete elettrica, il cui danno economico è in corso di quantificazione. L’intero immobile è stato posto sotto sequestro. Il 63enne è stato trasferito in carcere ed è ora in attesa di giudizio.