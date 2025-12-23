Maxi sequestro della Finanza tra Giugliano, Villaricca e Marano: oltre 3 milioni di articoli natalizi contraffatti

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Napoli contro il commercio di prodotti non sicuri e la contraffazione. I finanzieri del Comando Provinciale hanno sequestrato oltre 3 milioni di articoli privi di etichettatura conforme, potenzialmente pericolosi per i consumatori e, in molti casi, contraffatti.

Al termine dei controlli, 62 persone sono state segnalate alla Camera di Commercio per violazioni al Codice del Consumo, mentre 48 soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di contraffazione, frode in commercio e ricettazione.

Giocattoli, calze della Befana, luci natalizie e magliette SSC Napoli

Tra la merce sequestrata figurano giocattoli, peluche, calze della Befana, decorazioni e addobbi natalizi, oltre a luci natalizie non conformi al marchio CE, potenzialmente pericolose perché in grado di provocare incendi o scosse elettriche all’interno delle abitazioni.

Nel mirino delle Fiamme Gialle anche abbigliamento, articoli in pelle, prodotti per la cura della persona e numerose magliette della SSC Napoli, riprodotte illegalmente e destinate al mercato della contraffazione.

Controlli in città e in tutta la provincia

Le attività investigative hanno interessato numerosi esercizi commerciali e magazzini di Napoli, in particolare nei quartieri San Lorenzo, Pendino, Poggioreale, Porto, Mercato e Zona Industriale. Sequestri anche nella zona nord della provincia (Giugliano in Campania, Villaricca, Casoria e Casavatore), nell’area est (Marano di Napoli, Mariglianella, Palma Campania, Saviano e Nola) e nella zona oplontina (Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Gragnano e Sorrento).

Scoperto laboratorio clandestino a Poggioreale

Tra gli interventi più rilevanti, quello del Gruppo Pronto Impiego Napoli, che ha smantellato un laboratorio abusivo nel quartiere di Poggioreale. Un soggetto di nazionalità italiana aveva allestito un vero e proprio opificio clandestino, dotato di macchinari professionali per la lavorazione tessile. L’uomo è stato sorpreso mentre realizzava calze della Befana contraffatte, recanti marchi e disegni industriali della SSC Napoli e di celebri personaggi dei cartoni animati come Stitch, Barbie e Spiderman. L’intera struttura è stata sottoposta a sequestro.

Labubu, Pokémon e brand di lusso nel mirino

Nel corso di altri controlli, il 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli ha sequestrato anche giocattoli e peluche contraffatti, tra cui i pupazzetti “Labubu”, vera moda del momento, oltre a carte Pokémon, figurine Barbie, portachiavi e palloncini. Non sono mancati sequestri di borse, cinture e portafogli con loghi riconducibili a noti brand di lusso come Louis Vuitton, Prada, Gucci e Valentino, ma privi di qualsiasi requisito di autenticità.