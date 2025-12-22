Napoli, scoperto opificio clandestino: sequestrate migliaia di calze della Befana contraffatte

Un opificio clandestino per la produzione di articoli tessili contraffatti è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Napoli nel quartiere Poggioreale, nell’ambito delle attività di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale. Il laboratorio illegale era destinato alla realizzazione di prodotti per il mercato delle festività.

L’operazione, condotta il 24 novembre 2025 dai militari del Gruppo Pronto Impiego Napoli, ha portato alla scoperta di un laboratorio abusivo dove erano in fase di produzione migliaia di calze della Befana con marchi contraffatti, pronte per essere immesse sul mercato in vista dell’imminente periodo festivo.

Marchi SSC Napoli e personaggi dei cartoni animati

Le indagini hanno consentito di individuare un soggetto di nazionalità italiana, responsabile dell’attività illecita, che aveva allestito il laboratorio all’interno di un locale privato, dotandolo di macchinari professionali per la lavorazione tessile, tra cui macchine da taglio e da cucire.

L’uomo è stato sorpreso mentre accedeva ai locali adibiti alla produzione di calze recanti marchi e disegni industriali riprodotti illegalmente, tra cui quelli della SSC Napoli e di noti personaggi dei cartoni animati come Stitch, Barbie e Spiderman.

Sequestrati oltre 3.000 articoli

Al termine dell’operazione, le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro di circa 1.800 prodotti finiti e di 1.300 articoli semilavorati, oltre alle attrezzature utilizzate per la produzione. Il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di contraffazione di marchi, aggravata dall’allestimento di mezzi e dall’attività organizzata, e per ricettazione.