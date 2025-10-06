Notte di violenza a Montesarchio in via Cirignano, all’esterno della discoteca Xuè. Un diciassettenne, G.C., di Tocco Caudio, è ricoverato in rianimazione nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale San Pio di Benevento, dove è arrivato in codice rosso.

Maxi rissa a Montesarchio: 17enne in rianimazione, con una mazza da baseball gli hanno sfondato il cranio: 4 giovani fermati

Il grave episodio è avvenuto intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica, subito dopo un concerto del rapper napoletano Frezza. La vittima sarebbe stata colpita alla testa con una mazza da baseball da due giovani beneventani, fermati insieme ad altri due coetanei, tutti rintracciati grazie alle telecamere comunali.

Secondo le prime ricostruzioni, non ci sarebbero state discussioni o liti all’interno del locale: i giovani aggrediti provenivano dalla Valle Vitulanese e sarebbero stati colpiti senza motivo apparente, anche se non si esclude che gli aggressori possano aver atteso i ragazzi all’esterno per questioni pregresse.

Oltre al 17enne, anche A.M., 18enne di Foglianise, ha riportato ferite lievi. Sul posto sono intervenute le pattuglie del nucleo radiomobile di Montesarchio, della stazione di San Leucio del Sannio e del comando di Benevento. Tutti i testimoni presenti sono stati ascoltati dai Carabinieri nell’ambito delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Marilia Capitanio.